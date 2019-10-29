夜市UPDATES：Google母企績劣　美股升勢受阻

受累於大型科技股業績未對辦，美股周二(29日)微跌後回穩，惟標指仍在紀錄高位徘徊，目前報3,040點，升0.66點；道指報27,093點，升2點；納指報8,302點，跌23點。港股期指夜市報26,765點，升39點，低水2點。

美國公司季績亮麗成為今次美股升勢的主要動力，FactSet數據顯示，迄今已公布業績的標指500大公司中，有78%超出了分析師的預期。據市場研究機構指出，周一(28日)標指創歷史新高，使史上最長的牛市維持時間延續到第3,885天。在周二收市後，蘋果公司及Facebook將公布業績。

隨着聯儲局周二展開為期兩天的貨幣政策會議，分析員開始憂慮市場已消化了減息0.2​​5厘的預期，一旦該局在香港時間周四(31日)凌晨2時釋放了任何「鷹派」信號，都有可能打擊風險資產價格。

歐洲方面，英國工黨表示，未來3個月內英國不會無協議脫離歐盟，並決定支持提前至12月大選。消息傳出後，歐股走勢變動不大，英股跌0.65%；德股跌0.15%；法股升0.06%。

英國議會下院周一投票否決首相約翰遜12月12日提前大選的議案後，約翰遜立即宣布將於周二在議會提交一個要求12月12日選舉的一句話「簡短議案」，這議案只需議會下院簡單多數支持便可通過，但議會有權對議案內容進行修訂。

【21:30】聯儲局展開一連兩日議息會議，美股早段回軟，道指跌50點，至27,039點；納指跌15點，至8,310點；周一創收市新高的標指跌3點，至3,035點。

受到成本急增拖累，Google母公司Alphabet第3季純利按年倒退約23%至71億美元，每股盈利10.12美元，遠遜分析員預期的每股12.35美元。Alphabet股價早段挫1.12%，低見1,275.5美元。

受惠藥物多銷，美國藥廠輝瑞第3季純利按年勁增86%至76.8億美元，扣除部分項目後每股盈利75美仙，勝預期。該公司並上調全年每股盈利預測，股價早段漲2.07%至38.05美元。

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