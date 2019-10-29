AirPods Pro發布　分析料引爆真無線耳機市場

蘋果公司(Apple Inc.)悄悄發布了全新的入耳式耳機AirPods Pro，是首款採用支持主動降噪技術的Apple同類產品，分析預料新產品面世，會引爆年產值在1,500億人民幣以上的TWS(True Wireless Stereo，真無線)耳機市場。

除蘋果公司外，近期多家龍頭公司均積極布局無線耳機領域，本月內包括微軟及Google等相繼推出自家的TWS耳機，而華為FreeBuds 3無線耳機將於11月1號正式開售。

事實上，自2016年蘋果公司推出首代TWS耳機以來，市場出貨量不斷提升。Counterpoint Research統計顯示，2016年全球TWS耳機的出貨量僅有918萬對，到今年上半年TWS耳機已共計實現出貨量4,450萬對，預計全年有望超1億對。

安信證券分析，TWS耳機出貨量的快速提升主要是由於，主流廠商智能手機的3.5mm耳機孔消失；藍牙5.0技術和晶片方案不斷成熟；價格不斷親民化；其輕巧便攜美觀的設計已經成為時尚潮流的一部分。

資料顯示，今年第二季度AirPods的銷售額增長了70%，達到約20億美元。國信證券認為，蘋果公司Airpods的熱銷徹底引爆TWS耳機市場，並引領整個聲學產業鏈新一輪的成長機遇。

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