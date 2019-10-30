歐股個別發展　英國石油急跌3.8%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,306點，跌25點或0.34%；法國CAC指數收報5,740點，升9點或0.17%；德國DAX指數收報12,939點，跌2點或0.02%。

個股方面，德國商業銀行公布第三季純利按年升35%，股價收漲0.41%。

德國證券交易所股價全日跌2.4%，該所第三季純利按年升10%，主要受惠於能源衍生品市場交易量增加，並確認全年盈利增長目標。

能源巨頭英國石油公司公布第三季度淨利潤下降41%，理由是上游收益下降，石油價格疲軟以及維護成本和天氣因素影響，股價急挫3.8%。

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