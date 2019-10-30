東方日報B1：銀行錢景淡　東亞尤其慘

摩通為香港銀行股作壓力測試，當中假設住宅樓價及店舖租金跌三成、寫字樓租金跌四成，同時加入潛在資金外流，及香港金融管理局干預港元匯價舉措，使銀行淨息差收窄作推算。測試顯示，若出現上述情況，香港銀行業在2020年盈利的潛在跌幅達24至45%，2021年盈利潛在下跌空間更達39至67%。

基於有關情況的假設，摩通預期銀行的往來及儲蓄存款(CASA)比率會下跌兩成，港元定期存款利率會上升1厘，坦言勢威脅香港的儲蓄「避風港」地位，從過去的經濟周期推演，海外貸款、貿易融資、批發零售、製造業和金融部門的貸款規模勢呈大跌，因此同時假設個別銀行貸款組合，將會連續兩年錄得7至11%跌幅。

屢遭大行唱淡的東亞銀行亦再受追擊。摩通指，東亞銀行下半年淨息差較上半年錄收縮是無可避免，其中國業務資產質素不確定性揮之不去，雖然估值已跌至歷史低位，但短期難扭轉情況，將東亞明年12月目標價，由20.6元降至17.2元，降幅達16.5%，維持「減持」投資評級。東亞周二(29日)收報18.6元，跌1.9%。

事實上，東亞銀行月內被券商狂踩，大摩月初發報告指，東亞銀行在內地的民營企業及個人業務方面均承擔重大風險，今年上半年因應商業房地產項目出現的大幅虧損，反映其貸款風險，在熊市情景下，料東亞受信貸成本拖累，股東回報率低至5%，最差情況股價恐冧近45%。

香港社會亂局已經持續逾四個月，且無緩和迹象，摩通指，港府近月推出的政策無疑有抵銷作用，但難扭轉經濟下滑的劣況，預期未來半年至一年，香港銀行股不會跑贏恒生指數，對行業前景看法「謹慎」。

值得留意的是，根據金管局提交立法會的文件顯示，香港零售銀行的資產質素輕微惡化，其特定分類貸款比率由今年3月底的0.52%，微升至6月底的0.54%，今年首八個月，銀行整體貸款增4.9%，以年率計則增加7.3%。

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