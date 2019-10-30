鄺志良　民生事業推動經濟

中國早前公布第3季國內生產總值(GDP)，按年增長放緩至6%，較預期為低。中國首季GDP增速為6.4%，第2季為6.2%。6%增速是自1992年以來最低。雖中美貿易談判稍有進展，但距離全面達成協議，仍有漫長路途。

就算中美貿戰最終平息，亦不足以扭轉中國經濟下行勢頭。筆者多次提出，內地經濟增長由2007年14.7%高位，一直下滑至2018年的6.6%，在11年間下調8.1個百分點，下調幅度顯著，而每次經濟調整時，中央都會放寬銀根，甚至加上擴張型財策，穩住經濟，但效果並不十分奏效，反映這十年多的下調，並非周期調整(Cyclical Adjustment)，更大可能是結構問題未能完全解決的結果。

要擺脫過往依賴出口和資本帶動的增長模式，一個常被忽視的民生事業，極有可能為中國經濟帶來新動力。所謂民生事業泛指惠及人民生活的服務提供，涵蓋範圍非常廣，主要環節包括醫療、教育、安老服務等。

不要小看這些民生事業，就教育為例，據某家國際會計師事務所估計，國內公營及非公營教育市值將由2018年2.68萬億元人民幣，升至2020年的3.62萬億元人民幣，教育行業不但對GDP有直接貢獻，更重要的是教育和在職培訓能有效提升勞動生產力，這正好解決內地過往數年勞動生產力增幅放緩的問題。

在醫療服務方面，2007年醫療支出佔GDP的4.28%，到2017年已達6.36%，2020年數字將接近6.5至7%，跟教育環節一樣，提升醫療服務的質與量，不但創造GDP，更能全面提升人民的整體健康和生產力。再說其他民生事業，如政府能利用財政支出，全面加強照顧長者和小孩等家居服務，便能釋放更多照顧者投入勞動力市場，將有效紓緩因人口增長下降帶來勞動力供應不足的問題。

綠色經濟(環境保護行業)是另一個近年高速發展的民生事業，在2017年，用於環保的總投資額達9,540億元人民幣，佔GDP的1.2%，十三五規劃(2016-2020)的環保投資更達15萬億元人民幣，綠色經濟的長足發展，絕對不容忽視。一個更宜居的國家，除改善本地居民的生活，亦能吸引更多海外專才和投資。

以上數據反映內地的民生事業不斷壯大，不過更值得留意的是，相對於其他國家，中國的民生事業發展仍然滯後，目前中國公共設施的總存量約為西歐國家的38%，北美國家的23%，這意味着中國的民生事業發展空間極大，無論對經濟增長的直接和間接影響大有所為。

從更闊層面看，民生事業對投資、就業、GDP等一般服務業相同甚至存在更大貢獻，民生事業不僅能製造短期刺激經濟作用，更能透過提升勞動生產力和供應，帶動長遠經濟增長和發展。最重要的是，伴隨着經濟增長的同時，民生事業直接惠及人民，提升人民生活質素，這是任何一個國家希望達致的終極目標。中國不應過分集中貿戰談判和影響，而忽略其他可行發展路徑。

鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。