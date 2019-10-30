大健　解決貧窮困局須跳出框架

如何對抗貧窮是各國亟需解決的問題。

每當政府推行新政策，社會上總有不少認為有效或無效的分析。大家或許還記得某位知名人士教路，想買樓就應該「去少啲旅行」，言論一出同樣引起很多聲音。其實，今年的諾貝爾經濟學獎得主的研究成果，正正印證了多角度思維的重要性。

今年的諾貝爾經濟學獎由三位學者分享，分別是班納吉(Abhijit Banerjee)、迪弗洛(Esther Duflo)和克雷默(Michael Kremer)，瑞典皇家科學院指，他們獲獎是因為「引進新方法，為對抗全球貧窮問題找出可靠的最佳方法」。

過去幾十年來全球各國或組織已付出不少努力去解決貧窮問題，經濟學亦發展出不少理論試圖去為滅貧找出答案，可惜效果不甚理想。

這三位得獎者認為，應該把貧窮這個大課題拆散為小問題去處理，他們跑到貧窮地區，並引入好像醫學研究的隨機控制實驗，去找出甚麼援助或因素能真正解決貧窮問題。例如其中兩位得獎者在印度小村落進行實驗，去找出有甚麼配套和獎勵有效幫助居民去接種疫苗。

雖然這三位得獎者的研究和方法在經濟學圈子內仍有爭議，例如這些研究結果未必能處處合用，但無可否認他們願意面對事實，就是一本通書不能看到老。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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