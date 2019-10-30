黃國英　投資齋睇指數易走寶

近期港股的發展，無疑是將恒生指數正式永久打入冷宮。各大巨型藍籌，分別因為本身瑕疵無力攻頂，偏偏宏觀形勢又有利，中型股紛紛大放異彩，於是恒指不上不下，投資者就個個投入炒股不炒市。

對於本地人而言，這個現象問題不大，有足夠的地方智慧趨吉避凶，甚至十分歡迎。因為用恒指作為表現比較基準的話，是一項輕鬆簡單的工作，而對客戶交代不再是一件苦差，不似跑贏標準普爾指數般，要長期處於極高狀態水平，才有機會做得到。

明知香港炒股不炒市，就怕弱勢的恒指產生拋錨效應。而那些對港股陌生的海外投資者，更加可能一開始便被恒指嚇窒，以為港股長期都只是上落市，有得炒無得升而放棄。所以一個有長期持續上升機會的市場指數是相當重要，很明顯現階段的恒指是未能達到這個要求。

受制於巨型股票選擇有限，又要避免換血太密干擾市場，恒指服務公司可以做到的工夫不多，亦要循序漸進，惟有是靠財經傳媒大力宣揚炒股唔炒市，加深投資者的興趣來補救。

其實A股一直也面對類似困局，滬綜指永恒I love you 3000，但當地不少基金遠遠跑贏大市，而白酒股亦被捧成樣辦，令投資者相信揀中股票依然有出路，所以入市意欲一直不算太低。相比之下，香港的評論文化仍然是以恒指馬首是瞻，便追不上形勢，亦幫不到市場發展，應該是時候要改變。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。