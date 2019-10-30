沈振盈　貿戰仍是最大憂慮

期指結算前，市況仍然處於上落市格局， 恒指始終未能突破27,000點的阻力。雖然在中美貿易戰方面，美國總統特朗普不斷吹噓將會達成協議，但港股及內地股市卻完全沒有反應。這也難怪，中美雙方的底線分歧仍大，真正的協議並非三言兩語就可以達成。而且，特朗普的達成協議講法，已經是多次「狼來了的故事」，只可相信一半。

今日期指結算，通常在結算前後數日的走勢會較為反覆，缺乏方向。再者，今晚聯儲局議息，凌晨將會有結果。大家要關注的重點，應該放在會後聲明，究竟聯儲局如何看未來的經濟狀況，以及有否明確的貨幣政策方向。聲明的內容，會直接影響投資者及資金流向未來的部署。而內地為期4日的「四中全會」，亦將在明天完結。市場亦期待着其會議結果，特別是人事安排上，及會否有重大的政策改變。故此，投資者入市態度審慎，引頸以待等待消息的公布。

從技術走勢分析，今恒指暫時仍會處於26,600至27,100點區間內上落，估計最快也要等明天或後天才會出現突破。筆者短期最大的憂慮，仍然是中美貿易協議方面，始終擔心雙方暫時只是拖時間而已，短期內仍難望可以完全和解，經濟前景自當受到影響。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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