王昕媛　億勝產品增長空間大

今年上半年億勝生物的「貝復新凝膠」由於產品商業渠道調整導致增速放緩，但是我們相信，下半年將恢復30%以上增速。就單品種來看，該款產品在目前的外科存量市場依然有深耕細作空間，特別是濕疹治療領域。由於該產品特有的rb-bFGF生長因子，特別適合體表細胞的修復和再生。

而貝復濟、貝復新系列，目前攻克的市場主要針對6大適應症範圍，包括：皮膚科、口腔、婦產科、燒傷科、慢性創面、急診等，公司對於其目標覆蓋人群超過每年9,735萬人次，當前已經覆蓋的人群僅為476萬人次，整體覆蓋率僅為4.9%，因此同樣有很大提升空間。

除此之外，公司BD團隊擁有豐富投資經驗。在眼科、外科、神經系統、腫瘤等多領域遍地開花，項目涉及總投資額超過6,000萬美元。

其中，特別引人註目的項目是Mitotech乾眼症項目，該項目公司早期出資1,650萬美元，幫助公司SKQ1滴眼液在美國做III期臨床第一階段試驗，目前即將啟動第二階段臨床，預計在明年3月底前後有結果。同時，預計公司還將追加二千萬美元投資。由於該項目公司涉及支付特許經營權費用，同時享受全球(除開「大中華+新加坡」地區)的60%收入分成。因此，我們認為，假設公司把該項目作為一個長期投資項目，伴隨着項目直到產品上市銷售的話，那麽產品上市後將大大豐富現有產品組合。假設公司把該項目作為純粹的財務投資項目，若III期臨床第二階段數據理想，將大大提升該項目的估值，間接提升投資收益增值。

另外，我們看到，公司在MeiraGTx的基因治療項目上，由於項目估值提升超過3倍以上，公司已經成功收回前期投資的500萬美元成本，獲得投資收益1,800萬港元，也從側面反映公司的BD團隊在創新項目投資經驗上的實盤操作能力。

估值上看，目前公司2020/2021年對應預期市盈率分別為9倍、7.5倍。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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