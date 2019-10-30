古勝 聯想集團挑戰6元關
2019年10月30日 00:47
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(美聯社圖片)
港股回吐，但幅度唔多，僅104點，恒指收報26,786點，成交788億元。短線若企穩喺10天線(26,745點)樓上，後市仍有機會再試衝27,000點關。不過，即使再向上闖關，亦未必有多大意義，皆因論經濟景氣，暫不見得後市有全面大升市的可能。
北水開閘買賣同股不同權股份第2個交易日，小米集團(01810)及美團點評(03690)股價皆現回吐，兩者分別跌3%及1%，都算係大漲小回。到底整固過後會否再升，老古認為即使唔大升，都會維持喺呢啲水平上落一段時間，方便班大戶派貨。所以，呢兩隻股，小注短炒波幅唔係冇得諗，但若已持中長線重倉，就不妨逢高減磅套現，鎖定利潤。
英國脫歐問題延至1月底，而中美貿易談判消息亦不時有進展。似乎外圍方面，全球都傾向喺第4季保持一個較穩定的投資環境，令到第四季的消費旺季中，消費者能「愉快」地度過，間接讓企業可安度年關，基金亦可順水推舟粉飾下年結成績表。至於話向上有幾多空間，就好睇年底前各大央行減息放水力度仲有幾大。
個股方面，長城汽車(02333)公布的季績理想，刺激股價連日做好，昨日收報6.45元，升3.5%。板塊氣氛受帶動，吉利汽車(00175)股價一度升穿15元關，高見15.16元，收報14.92元，升1.6%。之不過，老古唔建議大家追汽車股，皆因第四季年尾車企促銷，銷售數字有改善，但不等於利潤率可同步改善。反而明年的銷售前景更具挑戰性，仍會限制板塊表現。故針對呢個板塊，策略只宜在無人吼的時候小注低買，有消息異動就把握出貨機會；若然好消息出了，股價急升，就盡量唔好高追，免得接火棒做坐艇一族！
異動股留意到隻聯想集團(00992)股價做好，昨日收報5.64元，升1%，成交增加，似乎有股力量在收集貨源。消息方面，早前有市場調查顯示，全球個人電腦付運量連升兩個季度，而聯想的市佔率就繼續領先，消息支持其股價在低位整固後逐步回揚。純睇盤路同走勢，是浪似乎有條件反覆向6元關推進，穿5.4元止蝕。
東方產經專欄作者 古勝
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