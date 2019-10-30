古勝　聯想集團挑戰6元關

港股回吐，但幅度唔多，僅104點，恒指收報26,786點，成交788億元。短線若企穩喺10天線(26,745點)樓上，後市仍有機會再試衝27,000點關。不過，即使再向上闖關，亦未必有多大意義，皆因論經濟景氣，暫不見得後市有全面大升市的可能。

英國脫歐問題延至1月底，而中美貿易談判消息亦不時有進展。似乎外圍方面，全球都傾向喺第4季保持一個較穩定的投資環境，令到第四季的消費旺季中，消費者能「愉快」地度過，間接讓企業可安度年關，基金亦可順水推舟粉飾下年結成績表。至於話向上有幾多空間，就好睇年底前各大央行減息放水力度仲有幾大。

東方產經專欄作者 古勝

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