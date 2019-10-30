姚遷　區塊鏈「惹火」豈會無因

上周末A股最熱門話題──區塊鏈仍在持續發酵。一時之間，從區塊鏈是甚麼，到區塊鏈的應用，再到區塊鏈相關的投資機會，都成了市場關注的焦點。毫無懸念地，A股的區塊鏈概念股在本周初出現暴漲。

與近兩年市場上興起的熱門大題材例如雄安新區、創投、以至工業大麻等相比，不論從漲停板數量和爆發力度上，區塊鏈行情的火熱程度毫不遜色。

截至28日收市，區塊鏈指數大漲了8.05%，單日升幅創歷史新高。120餘隻區塊鏈概念股集體「井噴」，漲停股數達到96隻，佔了A股漲停榜名單的絕大多數，其中漲停股數目有51隻。

是甚麼讓區塊鏈一夜之間紅遍投資圈呢？近日釋放的重大利好消息無疑是主要原因。據官方媒體報道，10月24日下午，最高當局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行了第18次的集體學習，強調區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起着重要作用，因此要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，着力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業的創新發展。

一時之間，不僅區塊鏈圈沸騰，投資圈也沸騰了。其實近年來，區塊鏈已成為科技界和創業圈的一大熱門名詞。較早前的第46屆世界經濟論壇達沃斯年會，將區塊鏈與人工智能、自動駕駛等一併列入「第四次工業革命」，顯示出區塊鏈技術的重大意義和廣闊的發展空間。在區塊鏈技術不斷發展的同時，近年中國以區塊鏈業務為主的公司數目出現大規模的增長。在2013年以前，內地區塊鏈業務公司只有30多家，但到了2018年3月底，公司數量已上升到456家，增長13倍以上。

在投資圈瘋狂熱議區塊鏈的同時，有關區塊鏈的研報也密集出爐，成為機構的焦點話題。從全球區塊鏈相關公司融資輪次分布情況來看，超過95%以上的融資均處於種子輪、天使輪及A輪的階段，而B輪及以後的只佔3%，這說明目前產業仍然處於早期發展階段。

有證券界人士表示，目前區塊鏈技術已上升至國家戰略的高度。相信「區塊鏈+」將繼「互聯網+」之後，引領下一次的產業變革大潮。至於「區塊鏈+」的投資節奏，可以參考上一波「互聯網+」的大潮，即從基礎設施到行業應用，再到產業生態，依次發展開去。在目前，全球主要國家都在加快布局區塊鏈技術的發展，這也是內地決心加大投入，引領科技潮流的原因。但在另一方面，這也恰恰表明，現階段區塊鏈技術的成熟度仍較低，反映到A股投資上面，就是實質性的投資內容相對較少，仍以概念性的主題投資為主，大家要小心風險。

中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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