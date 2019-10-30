中國銀河國際 海大受惠家禽產量增長
2019年10月30日 00:52
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(互聯網)
海大集團(002311.SZ)日前公布第3季度業績。今年首3季度，公司的實現營收355.13億元(人民幣‧下同)，按年增長15.18%。歸屬母公司淨利潤為14.12億元，按年增長11.13%。扣除非核心盈利後，公司的淨利潤為13.72億元，按年增長10.84%。同期，公司錄得綜合毛利率11.97%，按年增長0.19個百分點，期間費用佔整體收入7.05%，同比增長0.3個百分點。
今年第3季度，公司實現營收為144.48億元，按年增長9.85%，母公司應佔溢利7.39億元，按年增長10.13%。
因受到下游生豬產能減少影響，公司生豬銷量受到衝擊。根據政府網站數據，9月內地生豬及能繁殖母豬量分別為1.92億隻及1,913萬隻，按月分別減少3%及2.79%，按年分別減少40.96%及39%。全年來看，下游養殖行業量處於下行通道，預計於今年豬料銷量略為下降。
在禽料銷量方面，受惠於下游肉禽養殖行情高景氣，養殖量持續增長，利好禽料銷量保持高速增長，預計2019年禽料銷量保持高速增長，增速達到25%以上。因公司作為水產行業龍頭，而行業競爭力依舊強勁，公司預計2019年水產料銷量增速達到10%以上。
據悉，2019年第3季度內地生豬均價漲幅達到64.26%。期間公司生豬出檔約為15萬隻，在前3季度合計出檔約55萬隻。隨着生豬平均價格持續向上，我們認為第四季度均價將創新高，公司盈利有望持續提升。2019年第3季度，公司生產性生物資產為0.76億元，按季增長8.57%，預計2019至2020年出檔量分別為70萬及120萬隻。
因受家禽養殖量持續提升影響，家禽增速保持高增長態勢，同時隨着生豬均價持續提升，公司生豬養殖業務業績有望擴大，我們預計公司2019至2021年的每股盈利分別為1.23元、1.56元及1.96元，對應市盈率分別為25倍、20倍及16倍，維持「推薦」評級。
中國銀河國際研究部
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