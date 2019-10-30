袁沛儀　英鎊超買　料下試1.258

市場關注聯儲局明晨議息，利率期貨顯示投資者料減息1/4厘機會偏高，估計美元已反映部分預期，加上「買傳聞賣事實」下，料美元下行空間有限。美元自本月初至今累計一定跌幅，加上基本面轉弱速度比外圍慢，估計美元觸及96.7後重返97.8；美元兌加元上試1.3130。

歐洲方面，市場繼續關注英國脫歐進展，雖然需要延期，但至少約翰遜與歐盟在脫歐條件上曾達成共識，硬脫歐風險明顯較之前回落。技術上英鎊超買，料略見技術調整下試1.2580，隨後繼續在近周較高水平整固。歐元區今日有較多經濟數據公布，包括通脹，料普遍回落，歐元1.12成短線阻力，後市下望1.1030。

日本多項採購經理指數回落，料通脹持續低迷，加上正值美股業績期，料大市氣氛略好下，短線利淡日圓，加上美元回升機會高，料美元兌日圓上望109.30。

澳洲及新西蘭基本面較其他主要經濟體差，料澳元及紐元分別下試0.6720及0.6260，不過中美貿易關係略見好轉，將限制商品貨幣下跌空間。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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