消息指快意及標致洽談合併 規模達500億美元

外媒報道，歐洲跨國車廠快意佳士拿(Fiat Chrysler)正洽談與法國車廠標致(Peugeot)母公司PSA Group進行潛在的合併，合併後勢將創造出500億美元規模的跨大西洋汽車巨頭。

報道引述知情人士指，雙方正在討論的一種選項是平等的全股合併。標致行政總裁Carlos Tavares將擔任合併後汽車製造商的行政總裁；而快意佳士拿主席John Elkann則擔任新公司的主席。

不過，其中一位知情人士說，目前洽談仍存不確定性，對話是不穩定的，可能考慮其他選項或條款，也不能保證會達成任何最終協議。

快意佳士拿於美國掛牌預託證券(ADR)急升約7%，報14.16美元。PSA Group於場外交易的ADR亦升5.95%。

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