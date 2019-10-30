消息指快意及標致洽談合併 規模達500億美元
2019年10月30日 02:29
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
外媒報道，歐洲跨國車廠快意佳士拿(Fiat Chrysler)正洽談與法國車廠標致(Peugeot)母公司PSA Group進行潛在的合併，合併後勢將創造出500億美元規模的跨大西洋汽車巨頭。
報道引述知情人士指，雙方正在討論的一種選項是平等的全股合併。標致行政總裁Carlos Tavares將擔任合併後汽車製造商的行政總裁；而快意佳士拿主席John Elkann則擔任新公司的主席。
不過，其中一位知情人士說，目前洽談仍存不確定性，對話是不穩定的，可能考慮其他選項或條款，也不能保證會達成任何最終協議。
快意佳士拿於美國掛牌預託證券(ADR)急升約7%，報14.16美元。PSA Group於場外交易的ADR亦升5.95%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18 》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
立即參加「賞您睇」：
https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。