美股收市：道指跌19點　蘋果公司挫逾2%

市場觀望美國聯儲局周內議息，美國股市收市反覆偏軟。道指收報27,071點，跌19點或0.07%；標指收報3,036點，跌2點或0.08%；納指收報8,276點，跌49點或0.59%。

美國公司季績亮麗成為今次美股升勢的主要動力，FactSet數據顯示，迄今已公布業績的標指500大公司中，有78%超出了分析師的預期。據市場研究機構指出，周一(28日)標指創歷史新高，使史上最長的牛市維持時間延續到第3,885天。

在周三收市後，蘋果公司及Facebook將公布業績，兩間公司股價分別下跌2.31%和0.04%。

隨着聯儲局周二展開為期兩天的貨幣政策會議，分析員開始憂慮市場已消化了減息0.2​​5厘的預期，一旦該局在香港時間周四(31日)凌晨2時釋放了任何「鷹派」信號，都有可能打擊風險資產價格。

受到成本急增拖累，Google母公司Alphabet第3季純利按年倒退約23%至71億美元，每股盈利10.12美元，遠遜分析員預期的每股12.35美元。Alphabet股價全日下挫2.2%。

受惠藥物多銷，美國藥廠輝瑞第3季純利按年勁增86%至76.8億美元，扣除部分項目後每股盈利75美仙，勝預期。該公司並上調全年每股盈利預測，股價全日上漲2.49%。

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