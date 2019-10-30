普拉達向主要股東收購4間米蘭分店

Bellatrix S.p.A.及Fratelli Prada各自由Miuccia Prada Bianchi間接控制且為公司的關連人士。

於收購事項後，Fratelli Prada成為公司的全資附屬，因此，公司已於周二(29日)與Fratelli Prada訂立終止特許經營協議，且該協議即時生效。

Fratelli Prada經營的4間歷史悠久的Prada米蘭店位於Galleria Vittorio Emanuele II(女裝店)、Via Montenapoleone 6號(女裝店)及8號(男裝店)以及Via Della

Spiga(配飾店)。Fratelli Prada亦擁有Via Della Spiga店佔有的房地產，並與無關聯的第三方租賃其他店所在的房地產。Via Della Spiga物業的市場價值約為4,670萬歐元。

公司認為，收購事項及終止協議將為集團提供新機會，以直接管理及經營所有位於米蘭的Prada店的商業零售活動，而米蘭為意大利商業、金融、旅遊及文化中心的重要組成部分。集團對位於米蘭的Prada品牌店(包括位於Galleria Vittorio Emanuele II的首間Prada品牌店，自1913年起開始營業)進行直接管理，此乃進一步打造及提升集團品牌形象的重要一步。收購事項及終止協議對集團的持續成功及企業形象而言乃屬重要。

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