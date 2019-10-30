H＆H國際獲6.75億美元增量貸款融資

貸款融資將用於(其中包括)贖回公司於2021年到期的7.25%優先票據的一部分；對融資協議項下出借的現有貸款融資進行再融資；支付任何再融資費用；及集團一般企業用途。

另外，有關於2019年11月23日建議贖回本金額為3億美元於2021年到期的7.25%優先票據，其中4.25億美元尚未償付。預期本金額為1.25億美元的票據將於11月23日贖回事項後尚未償付。為降低融資成本及優化資本結構，公司董事會經詳細考慮後，議決於11月23日贖回事項後悉數贖回票據的餘下本金額。

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