H＆H國際獲6.75億美元增量貸款融資
2019年10月30日 07:12
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(互聯網)
H&H國際控股(01112)公布，其間接附屬Biostime Healthy Australia Investment作為借方，於周二(29日)與滙豐銀行訂立增量融資要求，據此，高盛(亞洲)、滙豐銀行及摩根大通證券(亞太)將安排向融資協議借方，提供本金總額相當於6.75億美元的若干增量定期融資及增量循環信貸融資。
貸款融資將用於(其中包括)贖回公司於2021年到期的7.25%優先票據的一部分；對融資協議項下出借的現有貸款融資進行再融資；支付任何再融資費用；及集團一般企業用途。
另外，有關於2019年11月23日建議贖回本金額為3億美元於2021年到期的7.25%優先票據，其中4.25億美元尚未償付。預期本金額為1.25億美元的票據將於11月23日贖回事項後尚未償付。為降低融資成本及優化資本結構，公司董事會經詳細考慮後，議決於11月23日贖回事項後悉數贖回票據的餘下本金額。
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