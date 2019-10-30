成都高速披露旗下高速政府統繳政策修訂
2019年10月30日 07:30
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成都高速(01785)公布，近日收到四川省交通運輸廳下發有關優化成都繞城和成溫邛高速公路政府統繳政策的批覆，自12月1日起，對合法裝載並安裝使用ETC裝置的成都籍車輛，行駛成都繞城高速公路及環內連接線和成溫邛高速公路時，由成都市政府財政和成溫邛沿線區(市)縣政府財政統一繳納高速公路車輛通行費。未安裝使用ETC裝置的車輛，不再享受成都市政府統繳政策，其高速公路車輛通行費由車主承擔。
目前，成都籍車輛通行成溫邛高速公路產生的車輛通行費，由沿線地方政府財政按照成都籍車輛交通流量對應車輛通行費的七折支付。同時，據現政策，安裝ETC裝置的車輛之通行費有5%折扣。新政策執行後，未安裝ETC裝置的成都籍車輛將恢復由車主支付全額車輛通行費；但隨着安裝ETC裝置的車輛逐漸增多，會有更多車主可享受上述政策優惠。
集團預計該政策的實施對經營和業績綜合影響較小。
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