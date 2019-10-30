成都高速披露旗下高速政府統繳政策修訂

目前，成都籍車輛通行成溫邛高速公路產生的車輛通行費，由沿線地方政府財政按照成都籍車輛交通流量對應車輛通行費的七折支付。同時，據現政策，安裝ETC裝置的車輛之通行費有5%折扣。新政策執行後，未安裝ETC裝置的成都籍車輛將恢復由車主支付全額車輛通行費；但隨着安裝ETC裝置的車輛逐漸增多，會有更多車主可享受上述政策優惠。

集團預計該政策的實施對經營和業績綜合影響較小。

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