【市前重點睇】美股回軟　英鎊高見1.29

●美匯指數回落至97.69，離岸人民幣(CNH)低見7.0661，港匯企7.8396，日圓兌美元於108.87水平上落，歐元高企1.1114，英鎊觸及1.2905後回順。金價徘徊於1,487美元。布油企61.59美元，紐油處55.55美元。道指期貨變動不大。

●白宮發言人表示，中美兩國正在努力敲定第一階段貿易協議的文本，爭取在智利簽署。此前，外電引述美國官員報道，中美未必會在智利峰會上簽署第一階段貿易協議，且兩國元首會晤日期仍存變數。

-FactSet數據顯示，迄今已公布業績的標指500大公司中，有78%超出了分析師的預期。

●美國10年期國債孳息率跌0.35點子，報1.8385厘。

●美國財長姆紐欽對於放鬆金融監管規定持開放態度。

●美國10月消費信心指數由前一個月經修訂後的126.3點，降至125.9點，低於市場預期的128點。

●美國9月待完成房屋銷售按年升6.3%，升幅為4年來最大，並大過市場預期的3.6%及前一個月經修訂後的1%，反映較低的按息推動需求。

●美國8月份標普/Case-Shiller樓價指數顯示，當地20大城市樓價按月跌0.16%，為一年來首次錄得下跌，跌幅較預期的0.1%大，反映住宅市場或降溫。

●港股ADR指數收報26,729點，跌57點。

●即月恒生指數夜期收報26,764點，升38點，低水23點，成交11,771張。

●紐約期油收報每桶55.54美元，跌27美仙或0.5%；布蘭特期油收報每桶61.59美元，升2美仙或0.03%。

●紐約期金收報每安士1,490.7美元，跌5.1美元或0.3%，創一周新低，連跌兩日。

●英國首相約翰遜贏得關鍵投票，下議院批准12月12日提前舉行大選，提前選舉議案還有待上議院批准。此次選舉注定將成為英國公眾對於歐盟成員國身份的一次全民公決。

●傳沙特阿美將於12月4日開始股票認購，12月11日在沙特證交所掛牌交易。該公司據悉對IPO承銷商透露公司今年1至9月盈利680億美元。

●受全球經濟放緩推動，世界銀行下調大宗商品價格展望，預計今年原油均價可能為每桶60美元，明年為58美元；銅價明年平均價格為每噸6,150美元。

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