中油港燃明年1月進行清盤呈請聆訊

公司指，在與呈請相同之法律程序中提交傳票，尋求委任建議清盤人為公司共同及各別臨時清盤人，以為融資活動提供協助及對集團業務及債務進行重組，解決現金流量問題。擬委任共同臨時清盤人之基準為董事會將維持公司之管理，而共同臨時清盤人將有權以令公司及集團可繼續持續經營之方式，制訂及建議重組債務。委任共同臨時清盤人傳票聆訊定於今年11月5日上午10時正進行。

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