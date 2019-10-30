新股專輯：中手游超購542倍 每股2.83元定價
2019年10月30日 07:53
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(互聯網)
中國手機遊戲開發商中手游科技集團(00302)公布招股結果，發售價定為2.83港元，為招股價範圍的上限，集資淨額約11.797億元，倘超額配股權獲悉數行使，將額外發行6,915萬股股份，額外獲得淨額約1.888億元。認購一手(2,000股)中籤率15%，最少認購20手(即4萬股)始穩獲一手。
是次香港公開發售錄得超額認購542.83倍，而國際發售股份獲大幅超額認購。
股份將於周四(31日)於主板掛牌。
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