亞洲股市：日韓澳股向下走 日本電氣挫5%
2019年10月30日 08:38
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(美聯社圖片)
美股收跌；亞洲主要股市偏軟，日本日經225指數早段跌73點或0.3%，至22,900點。
板塊方面，能源及資訊技術股齊跌逾1%，原材料股跌0.9%。個股中，日本電氣挫5%，日本製鋼所及神戶製鋼所跌2%至3%，日產汽車跌0.4%。
南韓首爾綜合指數跌10點或0.5%，報2,082點。現代鋼鐵及Busan Industrial均跌逾2%，三星電子跌1%。
澳洲悉尼普通股指數跌31點或0.4%，報6,817點。WiseTech Global及Paragon Care皆跌超過3%。
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