【港股開市】三桶油拖低大市　國壽漲2%

10月期指今日結算，港股開市偏軟，恒生指數跌19點，報26,766點；國企指數低開4點，報10,542點。

石油股拖低大市，中國海洋石油及中國石化跌1.5%及1.3%，是表現最差兩隻藍籌；中國石油跌0.5%。

中國人壽業績勝預期，股價漲2.1%，是表現最佳藍籌。中國財險及中國人保績後都做好，分別高開2.1%及1.2%。

比亞迪股份第三季純利按年大跌88%，股價開市跌2.8%，是表現最差國指成分股。吉利汽車強勢，再升1.2%。

其他重磅股窄幅上落，騰訊跌0.3%；滙豐控股跌0.2%；中國移動跌0.6%；中國平安跌0.4%；友邦保險升0.6%；建設銀行無起跌。

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