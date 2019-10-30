港府：與英國經貿聯繫深厚　未來續緊密合作

財政司司長陳茂波於倫敦與英國商界及銀行界會面，鼓勵他們借助香港把握內地政策推動下的龐大商機。

他強調，香港金融體系穩健並運作暢順，表示有信心「一國兩制」及法治等香港的制度優勢會有助香港面對挑戰。他亦提到香港在發揮促進國際和地方合作的重要角色，鼓勵英國企業抓緊國家發展的契機來港拓展業務。

他亦提及，香港一直協助把海外投資者引進內地的平台，備有發展成熟的集資及保險市場，可擔當基建項目融資及風險管理中心的角色。他鼓勵英國商界借香港開拓更大商機。

此外，他與英倫銀行行長卡尼會面，就監管合作、綠色金融和環球經濟等多項議題交換意見。他表示，港英兩地經貿聯繫深厚、互惠互利，兩人同意雙方未來將繼續緊密合作。

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