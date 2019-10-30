【即市分析】水泥股進入銷售旺季 博得過？
2019年10月30日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：近期港股上升動力減弱，股份個別發展。進入秋冬銷售旺季的水泥股就有起動迹象，其中亞洲水泥(00743)首9個月季績有好表現，股價做好，睇落板塊隨時再落鑊，值得望望。(建材板塊追蹤：https://bit.ly/2WiZDn4 )
亞洲水泥今年首9個月收入按年升16.3%至91.82億元人民幣，盈利更按年升40.1%約至22.4億元人民幣。昨日股價現大陽燭，一舉上破10日、20日及50日線，走勢轉強，博有後着，挑戰11元關，回吐宜守9.7元。
再睇其他一線龍頭水泥股，華潤水泥(01313)業務以南部為主，今年上半年水泥價格穩中有升，廣東及廣西水泥需求更殷，料對有利。大行滙豐研究早前發表研究報告亦指出，潤泥第三季業績勝該行預測，加上廣東及廣西水泥價格在9月初開始的旺季已加價3次，預期在需求持續強勁及庫存緊張下，未來將再加價1次，故維持其「買入」的投資評級，並上調目標價至9.4元。
策略上，潤泥股價表現硬淨，近期反覆向上並逐步升至接近年內橫行區頂部約9元水平，故建議作兩手準備，未有貨的可待回吐試8元邊承接再作考慮；若有貨手，若該股能以大成交突破9元關，可再加注博突破橫行區頂部並直指10元大關。
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