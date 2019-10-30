【即市分析】水泥股進入銷售旺季　博得過？

亞洲水泥今年首9個月收入按年升16.3%至91.82億元人民幣，盈利更按年升40.1%約至22.4億元人民幣。昨日股價現大陽燭，一舉上破10日、20日及50日線，走勢轉強，博有後着，挑戰11元關，回吐宜守9.7元。

策略上，潤泥股價表現硬淨，近期反覆向上並逐步升至接近年內橫行區頂部約9元水平，故建議作兩手準備，未有貨的可待回吐試8元邊承接再作考慮；若有貨手，若該股能以大成交突破9元關，可再加注博突破橫行區頂部並直指10元大關。

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