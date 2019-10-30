恒大許家印蟬聯內房首富 惟身家縮水21%
2019年10月30日 10:03
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許家印
胡潤研究院發布《2019胡潤房地產企業家榜》，50位地產企業家總身家超過1.5萬億元人民幣(下同)，平均身家311億元，幾乎達到兩年前歷史最高值。
61歲的中國恒大(03333)主席許家印蟬聯地產首富，但其身家縮水21%，至1,700億元。
80後女首富、現年38歲的碧桂園(02007)副主席楊惠妍及其家族排行第二，身家1,600億元，增長19%。
至於吳亞軍的前夫、龍湖集團二股東蔡奎家族也以380億元身家排名第十位。
65歲的萬達集團董事長王健林及其家族，以600億元身家位列第六。
不過，由於房企融資環境收緊，小型房企受到的衝擊相對較大。如周曉光、虞云新夫婦的新光爆出債務危機，已經申請破產重組。來自江蘇豐盛的季昌群也是因為集團發生債務違約引發企業危機而下榜，佳源的沈天晴則是因為股權多次質押及企業負債率超過八成，受到市場質疑，遭機構沽空導致股價下跌。閻志的卓爾則是主業轉型，已幾乎沒有房地產開發的收入來源。
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