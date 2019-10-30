日本9月零售銷售增幅5年半最強 惟前景不明朗
2019年10月30日 10:07
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(Getty Images圖片)
日本公布，經季節性調整，9月份零售銷售貨值按月增長7.1%，預估為3.5%，按年則大增9.1%，升幅遠高於預估的6%，創5年半新高。主要受惠汽車，家用電器，化妝品和服裝需求增加推動。
日本政府於2014年4月將5%的消費稅提高至8%，實施前的一個月，即當年3月份的零售銷售貨值亦大幅躍升，增長達11%。今年10月1日起，政府再將消費稅從8%上調至10%，故此9月份錄得顯著升幅，主因消費者趕在新稅項上調之前搶購貨品。
不過，市場人士擔心上調消費稅，將會令經濟陷入衰退，同時亦引發未來數月消費需求回落的憂慮。
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