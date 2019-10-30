港股格局：沈慶洪指後市仍未明朗
2019年10月30日 10:36
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股近期處於上落市格局，恒指主要在26,700至27,000點之間徘徊。投資者關注美國聯儲局議息結果，以及會後聲明對減息步伐的進一步解讀。
另外，內地四中全會於周內開幕，下月「習特會」會否達成首階段貿易協議亦成焦點，市場觀望氣氛濃厚。料要待消息明朗化後，大市才有方向，恒指主要阻力位仍在9月高位27,366點，須突破該阻力，才有機會扭轉一浪低於一浪的走勢，否則只能視為技術反彈。
中資金融股陸續公布業績，惟股價表現個別發展，沈指出，中國人壽(02628)周二(29日)公布業績後，今早股價向好，惟升至21至22元料有較大阻力，主要由於受制於內地股市以及經濟狀況，料短線升幅有限。
沈又指，汽車股業績表現參差。長城汽車(02333)第三季盈利表現勝預期，刺激股價顯著回升，但廣汽集團(02238)及比亞迪股份(01211)業績則出現倒退。他認為，行業是否已走出谷底，仍要視乎個別公司銷售情況。另外，內地經濟狀況、汽車政策以及行業競爭，將影響整體汽車業發展，建議投資者宜揀業績較佳的股份。
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