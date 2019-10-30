港股格局：沈慶洪指後市仍未明朗

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股近期處於上落市格局，恒指主要在26,700至27,000點之間徘徊。投資者關注美國聯儲局議息結果，以及會後聲明對減息步伐的進一步解讀。

另外，內地四中全會於周內開幕，下月「習特會」會否達成首階段貿易協議亦成焦點，市場觀望氣氛濃厚。料要待消息明朗化後，大市才有方向，恒指主要阻力位仍在9月高位27,366點，須突破該阻力，才有機會扭轉一浪低於一浪的走勢，否則只能視為技術反彈。

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