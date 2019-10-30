傳比特大陸轉赴美國上市　聘猛人任顧問

全球最大虛擬貨幣掘礦機生產商比特大陸(Bitmain)去年申請在港上市最終被拒，內地傳媒報道，該公司已在一周前轉向美國證交會(SEC)秘密遞交上市申請，保薦人為德意志銀行。

為增添成功赴美上市的機會，公司還聘請納斯達克前中國區首席代表鄭華，作為顧問出謀獻策。不過，分析指出SEC對區塊鏈業務並沒有偏見立場，但對於專業技術類問題更為關，估計比特大陸在2017年分叉出的比特幣現金BCH，或將成為其上市路上最大的攔路虎。

事實上，在港上市被拒後，公司創辦人之一吳忌寒於今年初辭去行政總裁並退出管理層，銷聲匿迹過後，周一(28日)突然在工商局將北京比特大陸科技法人代表以及執行董事由詹克團變換為自己，跟隨吳忌寒多年的葛越晟則出任新的監事。當日，詹克團正在深圳安博會上發布其最新版AI服務器，擬進軍視訊圖像智能分析領域。

至周二(29日)，吳忌寒向公司員工發出郵件，罷免詹克團所有職務，並封鎖其進入公司權限，另委任跟隨其多年的索超為人力資源總負責人。當日中午吳召開緊急會議，力數詹管理不善行為，安撫員工情緒，並要求大家團結一心，拯救公司，不能在錯誤的道路上愈走愈遠。

消息指出，比特大陸的上市進程一直由創辦人之一吳忌寒及財務總監劉路遙作主導，而董事長詹克團較少參與。然而，詹在內部推行的年度第二次組織架構調整，直接引起大批跟隨公司創業多年的老員工離職，內部民憤極大，甚至被員工嘲諷為「老詹發瘋了」。加上詹控制欲強的管理方式，令內部人心惶惶，開始有聲音呼籲吳重掌大局。

分析指出，吳的強勢回歸，意味着如果其獲得股東支持，比特大陸將聚焦最有優勢的區塊鏈產業，在礦機、礦池業務上重整旗鼓，向美股發起衝擊。

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