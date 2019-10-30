雀巢擬售內地品牌徐福記及銀鷺　涉10億美元

外媒引述知情人士透露，食品產業巨頭雀巢公司正尋求以逾10億美元(約78億港元)出售兩家中國公司──徐福記和八寶粥品牌銀鷺的控股權，有可能只出售其中一項，目前未有最終決定。雀巢發言人則拒絕置評。

雀巢於2011年收購上述兩家公司，冀捕捉中國需求高速增長的商機，惟數年後卻陷入了增長放緩的困境。

行政總裁Mark Schneider自2017年上任後，對公司的投資組合進行洗牌，淘汰了美國朱古力品牌、皮膚病和人壽保險等業務，總計資產約達150億美元。

集團官方網頁顯示，銀鷺主營罐頭食品、飲料生產，總部位於福建省廈門市，目前在內地擁有五個生產基地。雀巢於月初時表示，銀鷺的銷售額約10億美元。Schneider當時表示，銀鷺約三分之二的產品為當地品牌，如花生奶和八寶粥，惟銷售令人失望，即飲咖啡銷情則較好。

對於主要生產糖果和零食的徐福記，分析師預測其年營收約7億美元。雀巢在努力改善其朱古力包裝，並增加營養小吃來吸引千禧一代消費者。

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