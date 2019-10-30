【大行報告】大和降比亞迪目標價及評級
2019年10月30日 10:53
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(美聯社圖片)
大和發表報告指出，比亞迪股份(01211)今年第三季純利按年下跌88%至1.2億元人民幣，相信主因今年7月開始的補貼削減，導致上半年的前期銷售較預期強勁，加上第三季的新能源車銷售亦按年下跌31%。
該行下調其今年至2021年的每股盈利預測35%至43%，以反映今年第四季的指引低於預期，並將其目標價由57港元，下調至41元，評級由「買入」降至「中性」。
大和預計，近期比亞迪的新能源車銷售前景仍面對挑戰，但因低基數及今年上半年前期銷售的影響減少，該業務在明年下半年的銷售復甦應會更佳。
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