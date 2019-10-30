【大行報告】大和降比亞迪目標價及評級

該行下調其今年至2021年的每股盈利預測35%至43%，以反映今年第四季的指引低於預期，並將其目標價由57港元，下調至41元，評級由「買入」降至「中性」。

大和預計，近期比亞迪的新能源車銷售前景仍面對挑戰，但因低基數及今年上半年前期銷售的影響減少，該業務在明年下半年的銷售復甦應會更佳。

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