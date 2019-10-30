【即市分析】呢隻醫藥股係滄海遺珠　望升3成？

參考大行報告，花旗指出單計第三季，國藥收入按年升27%至1,110億元，純利則升23%至16億元人民幣，增長表現強勁，維持「買入」及目標價38元，以昨(29日)收報27.75元計，潛在升幅逾3成。

大摩則指，內地推出「帶量採購」及集中採購政策，或為國藥帶來分銷壓力，料財務成本比率上升，例如因仿製藥價格下調而令分銷商利潤持平，又或需要融資去發展醫院業務。將其目標價降至36.3元，但維持「增持」評級，因公司仍有領導地位，且估值吸引。

技術走勢方面，國藥一直受制去年11月以來的下降軌，受惠業績造好，過去4日累升6%，更突破降軌。目前MACD牛叉擴闊，14天RSI向上揚至66，走勢向好，短線上望30元，中線睇35元，向下跌1成止蝕。

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