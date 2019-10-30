【即市分析】呢隻醫藥股係滄海遺珠 望升3成？
2019年10月30日 11:15
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東方產經專欄作者桃桃：香港經濟預測乏善可陳，投資本地股的前景可想而知，與此同時，中國內需股卻不乏炒作對象。國藥控股(01099)早前公布首三季業績，獲市場大致睇好，加上內地生活水平上升，人口老化等因素，未來對保健及醫藥需求持續上升，前景向好。
國藥是國內最大藥品及醫療保健產品批發與零售商，與石藥集團(01093)及中生製藥(01177)等研製藥物的藥廠不同，股價爆發力明顯不及，惟勝在細水長流。尤其是內地推出醫藥分家政策，醫院藥品銷售逐步由藥店等零售市場取代，國藥作為分銷龍頭，對其通過併購擴大規模更為有利。據悉，旗下附屬國藥控股國大藥房有限公門店遍布全國，零售藥店多逾4,000間。
參考大行報告，花旗指出單計第三季，國藥收入按年升27%至1,110億元，純利則升23%至16億元人民幣，增長表現強勁，維持「買入」及目標價38元，以昨(29日)收報27.75元計，潛在升幅逾3成。
大摩則指，內地推出「帶量採購」及集中採購政策，或為國藥帶來分銷壓力，料財務成本比率上升，例如因仿製藥價格下調而令分銷商利潤持平，又或需要融資去發展醫院業務。將其目標價降至36.3元，但維持「增持」評級，因公司仍有領導地位，且估值吸引。
技術走勢方面，國藥一直受制去年11月以來的下降軌，受惠業績造好，過去4日累升6%，更突破降軌。目前MACD牛叉擴闊，14天RSI向上揚至66，走勢向好，短線上望30元，中線睇35元，向下跌1成止蝕。
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