港元拆息︰隔夜息升至1.64厘
2019年10月30日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.64厘；1星期升至1.8厘；與樓按相關的1個月升至1.76厘；3個月期企2.16厘水平。
30/10/2019
隔夜 1.64750厘
1星期 1.80911厘
2星期 1.78143厘
1個月 1.76250厘
2個月 2.01750厘
3個月 2.16607厘
6個月 2.21875厘
12個月 2.28732厘
29/10/2019
隔夜 0.97286厘
1星期 1.74321厘
2星期 1.75750厘
1個月 1.74393厘
2個月 2.01500厘
3個月 2.16429厘
6個月 2.21750厘
12個月 2.28571厘
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