10月份駿隆強積金綜合指數升1.3%　人均賺2655元

駿隆強積金顧問公布截至10月23日的強積金表現，駿隆強積金綜合指數10月份升1.3%，今年首10個月升7.92%。人均回報分別為2,655港元及15,049元。

按主要成分指數表現，10月份駿隆強積金股票基金指數升2.01%、混合資產基金指數升1.31%、固定收益基金指數升0.08%，若以首10個月計算，則分別升9.18%、10.04%及1.93%。

若再按各類別內首兩類最高資產值的強積金附屬成分基金指數表現，在股票基金組別中，10月份港股基金及港股指數追蹤基金分別升2.02%及1.94%，首10個月則分別升6.99%及5.51%。此外，預設投資策略基金10月份升0.81%(核心累積基金)及跌0.42%(65歲後基金)，首10個月分別升12.49及8.76%。

該公司指出，由於市場預料中美能達成首階段協議，所以10月出現顯著向上的趨勢。但留意，國際貨幣基金組織(IMF)下調香港今明兩年的經濟增長預期，將今年增速向下修訂至0.3%，而明年則降至1.5%。

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