【地產專題】放寬按揭買家撲入 新盤成交半月飆10倍
2019年10月30日 11:50
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PARK YOHO Napoli引入全新長成交期計劃，吸引大批準買家認購。
本月中施政報告公布放寬按揭措施後，購買力迅速流入一手樓市。新盤市場月中至今錄得超過1,050宗成交，較上半月僅逾百宗勁升約10倍。當中以新鴻基地產(00016)售樓成績最突出，單月吸金近30億元。
據一手銷售資訊網資料，新地多個現樓項目熱銷，本月暫已錄200多宗交投，旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli周二(10月29日)起引入長成交期吸客，即日沽24伙，並加推28伙周六(11月2日)應市。同時，多個市區盤表現亦不俗，如西南九龍匯璽III月內暫售出約160伙，套現逾21億元，該期由9月開盤至今累沽近840伙，套現逾95億元。而項目一期匯璽10月份亦接售出多個低座大宅，包括星鑽匯11樓A室以4,482.8萬元售出。
至於長實集團(01113)於本月開售的長沙灣愛海頌，暫售出近200伙，金額逾19億元。發展商並更新價單，有25伙加價，加幅約0.28至1.5%。該盤亦調整建築期付款計劃優惠，折扣由原本售價0.5增至2%。
而屯門恆大．珺瓏灣第一期，繼周一(10月28日)率先推售167伙後，周二緊接進行第二天揀樓程序，推出158伙。據悉，周二售出逾60伙，兩天共沽約230伙，佔可售單位逾七成比例。
事實上，大批新盤正積極籌備登場。佳明集團控股(01271)位於青衣的明翹匯，周五(11月1日)將開售388伙，當中375伙屬價單形式銷售，至周二晚上料已錄逾5,000張入票登記，超額認購逾12倍，今將截止接受認購。
除上車盤推售氣氛熱鬧外，個別針對大單位買家的樓盤亦準備下月推出。
路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，元朗錦田北山水盈的示範單位，最快下周起開放，並同步開價，售價參考同區物業等，首批料先推出三房戶，有機會下月中開售。她續稱，樓盤共有331伙，近八成為三房戶，該類單位實用面積介乎671至1,012方呎，而29座洋房面積2,101至3,889方呎。該公司區域主管董事朱國傑稱，項目室內、外會所連園林面積共約10萬方呎，提供泳池多用途運動館及宴會廳等設施。
業內人士指，受惠放寬按揭保險的樓價上限，買家明顯加速入市，料下月一手交投量或進一步升至約2,000宗。
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