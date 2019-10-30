【地產專題】放寬按揭買家撲入　新盤成交半月飆10倍

據一手銷售資訊網資料，新地多個現樓項目熱銷，本月暫已錄200多宗交投，旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli周二(10月29日)起引入長成交期吸客，即日沽24伙，並加推28伙周六(11月2日)應市。同時，多個市區盤表現亦不俗，如西南九龍匯璽III月內暫售出約160伙，套現逾21億元，該期由9月開盤至今累沽近840伙，套現逾95億元。而項目一期匯璽10月份亦接售出多個低座大宅，包括星鑽匯11樓A室以4,482.8萬元售出。

而屯門恆大．珺瓏灣第一期，繼周一(10月28日)率先推售167伙後，周二緊接進行第二天揀樓程序，推出158伙。據悉，周二售出逾60伙，兩天共沽約230伙，佔可售單位逾七成比例。

除上車盤推售氣氛熱鬧外，個別針對大單位買家的樓盤亦準備下月推出。

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，元朗錦田北山水盈的示範單位，最快下周起開放，並同步開價，售價參考同區物業等，首批料先推出三房戶，有機會下月中開售。她續稱，樓盤共有331伙，近八成為三房戶，該類單位實用面積介乎671至1,012方呎，而29座洋房面積2,101至3,889方呎。該公司區域主管董事朱國傑稱，項目室內、外會所連園林面積共約10萬方呎，提供泳池多用途運動館及宴會廳等設施。

業內人士指，受惠放寬按揭保險的樓價上限，買家明顯加速入市，料下月一手交投量或進一步升至約2,000宗。

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