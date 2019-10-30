【午市重點睇】英鎊偏強 離岸人民幣企7.06
2019年10月30日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報97.7；圓匯企108.8；歐元兌美元報1.110；英鎊報1.286。港匯處7.8399。離岸人民幣(CNH)在7.06水平。金價低見1,481美元；布油報61.37美元，紐油報55.25美元。道指期貨跌20點。
●港股跌落26600水平，恒生指數半日跌69點或0.26%，報26,717點。https://bit.ly/2BSJrPM
-異動股：比亞迪季績差，AH股價齊挫。
-新股專輯：中手游超購542倍，每股2.83元定價。
-新股專輯：雲南建投綠色每股定價3.36元。
-利寶閣擬4供1，淨籌4,560萬元。
-普拉達向主要股東收購4間米蘭分店。
●【即市分析】
-呢隻醫藥股係滄海遺珠，望升3成？https://bit.ly/2PsYqbm
-水泥股進入銷售旺季，博得過？https://bit.ly/34nxuy7
-恒指部署要做定兩手準備。https://bit.ly/334zvis
●A股快報：滬深三大指數半日收市跌幅均不足1%。https://bit.ly/2Nn5TpR
●亞洲股市：日股中段跌不足百點。https://bit.ly/32ZTTRs
●港元拆息︰隔夜息升至1.64厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0582，較上日上調35點子，呈兩連升。
●人行淨回籠2,000億元人民幣。
●港府：與英國經貿聯繫深厚，未來續緊密合作。
●雀巢擬售內地品牌徐福記及銀鷺，涉10億美元。
●印度流動媒體MX Player籌逾8.6億元，騰訊領投。
●恒大許家印蟬聯內房首富，惟身家縮水21%。
●日本9月零售銷售增幅5年半最強，惟前景不明朗。
●商務部：不再對美韓日台進口聚氯乙烯徵收反傾銷稅。
●空中巴士錄歷來最大手交易，涉額達2,574億元。
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