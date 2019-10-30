【fb直播】「中年」界內證點部署最醒？

港股二萬七關遇重重阻力，最新有傳中美兩國未必能趕及11月中簽訂首階段貿易協議，加上美國聯儲局在本港時間周四凌晨公布議息結果，市場觀望會否放鷹，後市走勢難有運行？

界內證是捕捉近日牛皮市況的好工具，首批產品登場至今3個多月，最快於明年初到期，當這批已屆「中年」的界內證愈貼近到期日，以及愈貼近界內範圍，價格便會愈趨敏感，投資者如何利用這個特性去作部署？

滙豐認股證及牛熊證特約《投資大滙堂》，逢星期三中午12:30於東網Money18 fb直播，今集請來滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監劉嘉輝、以及富昌證券業務部副總裁莫家強，醒你投資貼士！

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