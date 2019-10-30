【瑞通推介】國壽績後做好　窩輪攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國聯儲局一連兩日議息，道指隔晚收報27,071點，跌19點。

恒指周二(29日)再度未能企穩二萬七關，收報26,786點，跌104點。周三(30日)早段曾跌逾百點，回至26,600點水平。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近5,000萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映投資者預期港股調整後回升。周二其牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,200至27,299點。

早前已發盈喜的中國人壽周二收市後公布首三季多賺1.9倍，股價周三早段高開2.1%後維持升幅，見20.45元之3個月高位，技術上企穩多條移動平均線上。周二該股好倉淨流出近30萬元。

內地下發新一批遊戲版號，包括騰訊控股代理的Switch遊戲獲批，不過深圳市騰訊計算機系統有限公司被納入電訊業務經營不良名單。該股近日跑輸大市，周二高開後反覆回落，以全日低位317元收市，跌幅1.5%，移動平均線亦跟隨向下。周三早段繼續偏軟，曾跌至兩個月的低位314.6元。周二有近2,200萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入近9,950萬元，為期內最多資金淨流入其好倉的相關資產；而其淡倉同日則有近400萬元淨流出。

近期強勢的石藥集團周二收升近2%於18.86元，盤中高見18.94元，連漲4日最多累升超過11%，14日RSI進入超買水平，再創去年11月以來高。該股周三早段高開在19元後受壓，由即市高位倒跌逾3%至18.4元以下之水平。周二分別有近270萬和25萬元淨流入其好倉和淡倉。

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