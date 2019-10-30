【專家點評】歐舒丹多品牌策略奏效
2019年10月30日 12:15
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歐舒丹(00973)今年以來股價表現強勢，年初至今升幅約22%。早前公布第2季銷售表現，各品牌都有增長，刺激買盤跟進，預期歐舒丹大概在11月底公布中期業績，相信股價走勢仍將反覆向好。
歐舒丹早前公布截至19年9月底止3個月（即2020財年第2季度）的銷售淨額，按報告匯率計算增長25.5%。期內，所有品牌均有增長，L'Occitane en Provence、LimeLife、其他品牌及ELEMIS分別增長7.2%、5.2%、10.1%及逾30%。以半年計，歐舒丹銷售淨額增長22.1%，反映第2季銷售增長明顯加快。
集團去年收購LimeLife，今年收購了ELEMIS。ELEMIS是全球性高端美容及護膚品分銷商及創新企業，主要透過其網站直接向消費者銷售，這補充並拓展歐舒丹現有全渠道以及日益增強的護膚領域定位。ELEMIS第1季銷售淨額約4,000萬歐元，而第2季為4,300萬歐元，按季增長勢頭強勁。
未來，歐舒丹將為ELEMIS拓展英美以外，例如中國等其他重要市場，而內地快速中產化將對高端美容及護膚產品的需求甚殷，ELEMIS在中國市場發展潛力巨大。預期歐舒丹多品牌策略將帶動盈利增長，未來盈利複合增長可達20%，現價20倍市盈率，估值並不昂貴，建議17元吸納，目標價19.5元，止蝕位可定於16元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人士）
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