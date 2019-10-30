隨時引爆？內地明年逾2萬億人幣地方債到期

外媒報道，內地自2015年開始大規模發行地方政府債券置換存量債務，地方債規模在四年間急速擴張，成為中國債市第一大品種。隨着明年到期高峰來臨，地方政府滾動發行的壓力將開始顯現。

彭博社數據顯示，內地2020年有約2.07萬億元人民幣(下同)地方債到期，較今年的1.3萬億元大幅增加約58%。隨着借新還舊的金額站上一個新的台階，考慮到今年新增地方債額度已達3.08萬億，假定明年不變，兩者相加意味着明年有逾5萬億元的總發行。

目前經濟承壓、外部環境不確定因素增加，中泰證券及財政部財政科學研究院等分析人士預計，明年新發額度將繼續較今年有所增長。隨着當前通脹上行助推無風險利率走高，將再度考驗市場的承接能力。

該行分析師齊晟接受外媒訪問時預計，明年新發專項債可能達2.5萬億，一般債料基本維持今年水平，合計新發總量料約3.5萬億。中國財政部財政科學研究院金融室主任趙全厚則稱，雖然明年地方政府新增債券的絕對規模應該會高於今年，但新發債券的增速可能會有所下降。

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