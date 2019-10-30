樓價UPDATES：嘉湖山莊本月成交按月暫增40%

本月二手交投活躍，天水圍嘉湖山莊暫錄66宗成交，創近年新高，較上月急彈40%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山富賢閣中層三房戶，實用面積474方呎，望城市景，以810萬港元易手，實用呎價17,089元。原業主於2000年4月以193萬元買入單位，持貨19年帳面獲利617萬元，升值3.2倍。

●北角建華花園近期連錄成交，該廈一個高層C室，實用面積398方呎，屬一房間隔，以675萬元易手，實用呎價16,960元。相隔不足一周，另一個同面積的中層B室，則以685萬元轉售，實用呎價17,211元，若計及單位質素，是次成交價較對上一宗成交高約4%。

●鰂魚涌太古城雅蓮閣中層C室，實用面積897方呎，為三房包括套房間隔，以1,720萬元成交，實用呎價約19,175元。上址為原業主於2009年7月以約814萬元購入，期內升值約111%。

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九龍區

●旺角麥花臣匯1B座低層B室，實用面積398方呎，採一房連開放式廚房設計。單位原叫價850萬元，經議價後，減價82萬或約10%，以768萬元沽出，實用呎價19,296元，原業主持貨5年，帳面獲利86.3萬元。

●將軍澳SAVANNAH本月至今暫錄9宗成交，早已超越上月全月6宗交投量，平均實用呎價約18,907元。屋苑2A座高層G室一房戶，實用面積312方呎，向西北方及享開揚景，上月開價650萬元，剛以647萬元易手，實用呎價20,737元創屋苑分層新高。原業主於2016年5月以403.7萬元入市，持貨滿3年帳面獲利243.3萬元。

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新界區

●自月中宣布放寬按揭後，二手交投急速回暖，嘉湖山莊本月錄得66宗成交，較上月急彈40%，成交量屬近年新高。屋苑景湖居1座高層A室，實用面積635方呎，屬三房包括套房間隔，獲用家以618萬元承接，實用呎價9,732元。原業主於2011年4月以280萬元入市，期內升值1.2倍。

●馬鞍山海栢花園2座中層B室兩房戶，實用面積394方呎，開價約698萬元，議價後以689萬元易手，實用呎價17,487元，買家為用家。據了解，原業主於2015年以515萬元入市，持貨4年帳面獲利約174萬元。

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