【專家點評】醫藥股方達獲北水青睞

展望大市走向，中美貿易取得進展，消息利好市場氣氛，但仍受制於重磅藍籌績後股價反應。本周較多政經大事，有望為港股後市提供方向。本周焦點包括四中全會、美國聯儲局議息及10月非農就業數據。市場注視美國聯儲局會後聲明及主席鮑威爾的記者會講話，以尋求年內進一步減息的線索。

此外，方達自9月獲納入港股通後，股價走勢強勁。近日資金再次流入醫藥板塊，有助支持升勢，目標價6.2元，跌穿5元止蝕。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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