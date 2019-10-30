【專家點評】醫藥股方達獲北水青睞
2019年10月30日 14:15
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Adidas及Nike中國市場銷售強勁，其零售商滔搏(06110)公布中期業績後現回吐，然而上半年業績表現不俗，投資者可趁機跟進。
展望大市走向，中美貿易取得進展，消息利好市場氣氛，但仍受制於重磅藍籌績後股價反應。本周較多政經大事，有望為港股後市提供方向。本周焦點包括四中全會、美國聯儲局議息及10月非農就業數據。市場注視美國聯儲局會後聲明及主席鮑威爾的記者會講話，以尋求年內進一步減息的線索。
個股推介方面，方達控股(01521)為中國CRO龍頭泰格醫藥(300347.SZ)分拆出來的醫藥合約研究機構，在美國及中國均有業務，分佔上半年收入70%及30%。受惠於內地藥品監管加強對一致性評價的要求，加上創新藥高速發展，製藥外包服務需求強勁，支持方達中期收入及純利分別大增34%及2.3倍，未來前景仍樂觀。
此外，方達自9月獲納入港股通後，股價走勢強勁。近日資金再次流入醫藥板塊，有助支持升勢，目標價6.2元，跌穿5元止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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