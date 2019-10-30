【深度解構】逾兩萬億人幣巨債明年要冚　香港困局有轉機？

香港社會動盪已持續逾4個月，嚴重影響作為國際金融中心的集資功能，隨着內地巨額債務明年陸續到期，實在需要集資渠道，這會否令香港困局在今年底開始出現轉機，致使香港能盡快回復應有的角色？值得各方關注。

【地方債雪球愈滾愈大】

美國財經媒體彭博社報道，中國自2015年開始大規模發行地方政府債券「置換存量」債務，使地方債規模在4年間急速擴張，並一舉成為中國債市之中的第一大品種。隨着明年到期高峰來臨，地方政府「債冚債」的壓力將開始顯現。

上述提到的所謂「置換存量」，簡單來說，就是將政府中的短期、高息的債務抽出來，變成長期、低成本的政府直接債務。再簡單地說，就是將短債變長債，一來能讓債務成本降低，二來可加大債務數量。

事實上，地方債是支持中國經濟增長的重要力量之一，惟若地方政府無力還債，龐大的債務危機一旦爆破，地方財政以至銀行金融資產將面臨「一鑊熟」的險境，並為金融體系帶來風險。

【到期債務激增近六成】

彭博社數據顯示，中國明年有大約2.07萬億元人民幣(下同)的地方債到期，較今年的1.3萬億元大幅增長約58%。(本文附圖)

隨着「債冚債」的金額到了新台階，再考慮到今年新增地方債額度已達3.08萬億元，假設明年不變，兩者相加就意味着明年有逾5萬億元的債務總發行量。

令人憂慮的是，目前中國經濟增長受壓、外部環境不確定因素又增加，故分析預計明年新發行的債務額度將繼續較今年有所增加。然而，由於非洲豬瘟令食品價格上漲的影響料明年上半年才到達高峰，整體通脹可能達4%，隨着通脹上升，利率難以下調，甚至可能令發債利率上升，將進一步考驗市場的承接能力。

【融資「缺口」數以萬億計】

中泰證券預計，明年新發行的專項債(即有特定用途的債券)可能達2.5萬億元，一般債則料基本維持在今年水平，合計新發行總量料約3.5萬億元。未來地方債和國開債(即國家開發銀行所發行的政策性金融債)佔中國債市的比例會此消彼長，地方債料進一步壓縮國開債的空間。中國地方債的雪球肯定會愈滾愈大。

瑞銀表示，今年內地財政政策刺激力度明顯加大，但地方債的期限通常較長，讓地方政府長期背負債務壓力。

澳新銀行指出，明年利率債淨融資量可能超過6萬億元，對市場有一定的衝擊。

瑞穗銀行稱，巨大的到期「債冚債」發行量將給中國債市帶來壓力，近期市場對中國央行貨幣刺激預期降低也帶來了一定影響。

【首8月地方債發行已近去年總數】

事實上，中國地方政府過度舉債早已惹起市場關注。據中國財政部統計顯示，今年8月中國地方債發行規模達到5,695億元，高於7月的5,559億元。截至8月30日，今年中國地方債發行總量已達3.96萬億元，而去年全年累計發行地方債約4.17萬億元。由此可見，今年首8個月地方債發行規模已接近去年全年。

【經濟放緩 債務違約風險增】

不過，面對全球經濟增長放緩，加上中美貿易摩擦未解決，中國經濟增長料繼續放緩，將影響還債能力。自9月以來，已有多家機構下調中國經濟增長預測，例如社科院周二(29日)發表經濟藍皮書，將中國今年下半年經濟增速降至6.1%，全年下調至6.2%。

瑞銀則預期，若關稅升級，將令中國經濟增長在未來12個月放緩超過0.4個百分點，雖然中國今年經濟增長能「保六」，但明年恐降至5.5%。該行預計，央行將於今、明兩年分別需要「降準」1厘，亦料當局將擴大或提前發放地方政府專債發行額度，以支持基建投資，但暫未看到放寬地產調控的可能性。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)亦指出，即使內地加碼刺激經濟，今年第4季經濟增長或放緩至5.7%，更預計放緩態勢會延續至明年。美銀早前亦將內地明年經濟增長預測降至5.7%。國際貨幣基金組織(IMF)亦僅料明年內地經濟增長5.8%。

【香港對內地貢獻大】

內地面對上述問題，確實需要香港！早前已有數據顯示，不少中國企業，特別是資金緊張的房地產開發商，以及地方政府，都視香港為融資重點，在香港發行了數千億美元的債務。自2015年以來，中國企業已通過香港新股(IPO)集資超過1,000億美元。

受惠於香港的低稅率和獨立司法體系，香港已成為中國第一大對外直接投資目的地，截至2017年底，已達9,810億美元。

自2014年開通「滬港通」後，推動中國市場進一步對外開放，使外國資金能透過這渠道買內地股票。去年「滬港通」貢獻了上海證券交易所8%的成交量。

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