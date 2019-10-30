利嘉閣：9月工廈買賣僅110宗　金融海嘯後最淡

利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，受市況不濟，經濟前景存隱憂影響，上月工廈買賣登記錄得繼1997年亞洲金融風爆及2008年金融海嘯後，分別只有100及106宗的史上第三低。

據該行資料，2019年9月全港僅錄得110宗工廈物業買賣登記(數字主要反映2至4周前工廈市場實際市況)，較8月的189宗再跌42%，連跌5個月，並創127個月，即超過10年半以來的新低；而期內登記金額亦跌14%，錄得15.77億港元。

按物業價格組別作分析，在7個價格組別的工廈買賣登記量當中，9月份除2,000萬至1億元以內的兩個組別逆市上升外，其餘5個組別均有所下跌，跌幅介乎21%至67%不等。當中1億元或以上的高價工廈登記量按月跌幅最大，由前月的3宗減至1宗，減幅達67%；而1,000萬元以下的3個組別亦均跌約五成，反映中細價工廈交投亦續受市況影響而顯著放緩。另外，上月十大貴重工廈登記個案中，以觀塘鴻圖道33號地下全層的1.8億元登記最為矚目。

就該行定期觀察的十個主要工業區作分析，買賣登記量大都錄得萎縮；當中以新蒲崗區的跌幅最大，按月急挫67%，至只有2宗；而荃灣區按月亦大跌六成，只有12宗登記。至於9月份買賣登記量最活躍的觀察區為沙田及葵涌區，上月同樣錄得20宗登記，當中沙田較8月增加5%，惟葵涌卻大跌57%。至於次多登記的地區為觀塘區，也由前月的36宗大減至只有15宗，按月跌幅多達58%。

朱指出，受近月社會衝突的負面氣氛波及，工廈無論是投資或自用的市場均表現遜色，交投量拾級而下，以上月計，除了有活化重建概念的中高價工廈因前月低基數下而錄得登記量升幅外，其餘表現均較慘淡。此外，由於之前預期第四季可推出的數個工廈項目很大機會押後至明年才會推出，故預期10月份以至年底前，工廈按月買賣登記將維持在介乎100多至200宗之間的低位徘徊。

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