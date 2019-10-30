【專家樓評】陳坤興：整體新盤貨尾增至1.2萬伙

新近運輸及房屋局公布最新季度的一手私人住宅供應，預期未來3至4年，可提供的私人住宅總供應仍維持9.3萬伙水平，代表私樓未來供應已經連續6個季度保持不變，數字反映整體私樓供應正面對樽頸。

不過未來供應平穩的同時，因應一手空置稅立法程序已經展開，發展商加快推盤步伐下，近月整體新盤貨尾量持續上升。

Q房網香港數據研究中心統計，整體一手貨尾總數已增加至12,310伙，較上月底的11,434伙，顯著增加約7.7%，並升至自今年2月份以來的8個月新高水平，整體貨尾比率亦進一步回升至12.7%。

隨着樓市持續整固，買家心態自然變得觀望，相信未來整體貨尾仍會輕微上升，發展商定價策略亦需維持審慎，維持合理價策略促銷貨尾。只有希望中美貿易爭拗及本地社會事件的兩座大山可以移開，樓市才可回復正面。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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