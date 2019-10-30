內地三大電訊商5G月費曝光！最平128人仔

5G涉及龐大投資，這從聯通和中電信要合力建網一事可見一斑。消息指，三大電訊商首發的5G套餐均採取差異化定價的策略，中電信和中移的共分5個檔次，聯通分6個，但共通點是「入門價」的下載速度只有每秒500MB，包30GB；通話分鐘亦較少，中電信和聯通的為500分鐘，中移更只有200分鐘。

要更高速的，就得幫襯298元或以上的套餐，下載速度才會達到每秒1GB。中移這類套餐分為298、398及598元(聯通各自貴1元)，298元包100GB數據；398元包150GB；598元包300GB。通話分鐘方面，除了598元均為3,000分鐘外，聯通較中移顯著為多。

至於中電信5個檔次的5G速度當中，只有1個月費299元的有1GB網速，包100GB及1,500通話分鐘。

無論如何，上述統統不是無限上網套餐，聯通和中電信列出用爆數據後，每GB額外收費3元。

比起三大電訊商今年中期業績所披露的4G每月每戶平均收入(ARPU)，這次5G啟航套餐的收費無疑是貴了幾級，但對電訊商整體流動服務ARPU有多大拉動作用，當然還視乎之後有多少人轉用5G。值得一提的是，之前內地傳過三大電訊商預約5G套餐人數破千萬，這批用戶按上台年數享有不同折扣，為期半年。

現時華為、中興通訊及三星均已發布了5G智能手機，而蘋果公司(Apple Inc.)則預計會在明年才推出支援5G的iPhone。

市場普遍注視周四(31日)的「2019中國國際信息通信展覽會」上，三大電訊商會與工信部舉行5G商用啟動儀式，並公布5G月費計劃之詳情。這較中移副總經理簡勤8月來港出席業績發布會時所說的9月遲了一點。

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