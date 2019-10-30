【專家點評】投資者趁好消息出貨

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷地豫》變《雷風恒》之中，在易經中，「雷」代表着雷鳴、地震或火山爆發等令人震驚的自然現象。今「豫」卦和「恒」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將「雷」的意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指近日的悶局或即將會被打破。

承接上周預示恒指阻力不輕的「艮為山」卦和「遯」卦，恒指已連續9日在高位窄幅橫行，但卻仍未能成功突破並企穩在27,000點的心理關口之上，然而真正的阻力卻在前一浪頂和250日牛熊分界線約27,400點的水平。

日前美國總統特朗普表示，雙方已接近敲定中美貿易首階段協議的部分內容，並預料會比原先預計在下月舉行的亞太經合組織峰會的更早時間與國家主席簽署協議，除此之外，美國貿易代表辦公室更發表聲明，表示正在研究是否將原定於本年12月28日到期，價值340億美元中國進口商品的關稅豁免延長12個月，以上皆本為利好大市表現的大好消息。然而恒指昨日(周二)卻出現顯著回吐，反映市場上仍有不少投資者對後市欠缺信心，趕快趁好消息出貨。

「豫」卦為有備無患之意，而「恒」卦則帶有好事多磨之象，綜合而言，近日中美貿易談判過程實在太過順利，難免令人產生懷疑，為免市場氣氛忽然逆轉而遭遇損失，投資者不妨預先做好防備策略為宜。

玄學金融家 鄭勤龍

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