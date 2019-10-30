全球經貿戰：傳中方不願承諾購美巨額農產品

外國傳媒引述消息報道，目前中美貿易談判又遇阻礙。消息指在10月11日的中美高級別會談後，美國官員在後續談話中，持續爭取中國購買500億美元農產品，但中方不願承諾、也拒絕給出特定的時間框架，因中方希望根據市場狀況「自行決定是否購買」。

中方官員解釋，中國不想買那麼多人們不需要的產品，或在不需要時購買，如果美國農產品集中進入中國，市場可能很難消化，供過於求將重挫價格，打破供需平衡。

報道又指，中美領導人原計劃在下月16至17日舉行的APEC峰會上簽署首階段協議，但有美國政府官員稱，協議文本可能來不及備妥，屆時恐無法如期簽署，但強調目前進展良好，即使APEC沒有簽署也不代表協議破裂。

－－－－－－