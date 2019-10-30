【市後重點睇】美匯回落至97.6 道期偏軟
2019年10月30日 16:12
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(美聯社圖片)
美匯指數回落至97.6；圓匯108.8徘徊；歐元及英鎊回升，兌美元分別報1.1124及1.288。港匯處7.8393。離岸人民幣(CNH)升至7.0552。金價窄幅上落，報1,489美元；布油報61.48美元，紐油報55.35美元。道指期貨跌16點。
●市後關注點
-20:15 美國10月ADP私人職位
-20:30 美國第3季國內生產總值(GDP)
-22:00 加拿大央行議息
-02:00 聯儲局議息結果
●港股在期指結算日反覆偏軟，恒生指數全日跌119點或0.44%，報26,667點，連續兩個交易日下跌；中國人壽業績勝預期，股價飆1.57%。https://bit.ly/2BSJrPM
-異動股：SOHO中國曾飆27%，傳沽售內地商廈。
●A股快報：滬綜指跌14點，消費電子股炒起。https://bit.ly/2Nn5TpR
●亞洲股市：日股按周升307點，澳股彈逾1%。https://bit.ly/32ZTTRs
●【大行報告】大摩料渣打第四季收入將受壓。https://bit.ly/2PuERzp
●【專家點評】
-歐舒丹多品牌策略奏效。https://bit.ly/31UTBKA
-醫藥股方達獲北水青睞。https://bit.ly/31WQO3m
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●【股匯攻略】納指在聯儲局議息前反覆。https://bit.ly/2C07OuV
●渣打第三季稅前盈利11.05億美元，按年升4%。
●10月份駿隆強積金綜合指數升1.3%，人均賺2,655元。
●傳比特大陸轉赴美國上市，聘猛人任顧問。
●研究公司：華為上季內地智能手機市佔率升至42%。
●特朗普醒未？製造業佔美經濟比重降至72年最低。
●中國黃金協會：首三季黃金消費量按年跌逾9%。
●隨時引爆？內地明年逾2萬億人幣地方債到期。
●全球經貿戰：傳中方不願承諾購美巨額農產品。
●印度擬取消股息分配稅，股市重上4萬點關。
●新盤混戰：愛海頌加推5號價單，周六先到先得售112伙。
●利嘉閣：9月工廈買賣僅110宗，金融海嘯後最淡。
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