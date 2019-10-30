【市後重點睇】美匯回落至97.6　道期偏軟

美匯指數回落至97.6；圓匯108.8徘徊；歐元及英鎊回升，兌美元分別報1.1124及1.288。港匯處7.8393。離岸人民幣(CNH)升至7.0552。金價窄幅上落，報1,489美元；布油報61.48美元，紐油報55.35美元。道指期貨跌16點。

●市後關注點

-20:15 美國10月ADP私人職位

-20:30 美國第3季國內生產總值(GDP)

-22:00 加拿大央行議息

-02:00 聯儲局議息結果

-異動股：SOHO中國曾飆27%，傳沽售內地商廈。

●【專家點評】

●渣打第三季稅前盈利11.05億美元，按年升4%。

●10月份駿隆強積金綜合指數升1.3%，人均賺2,655元。

●傳比特大陸轉赴美國上市，聘猛人任顧問。

●研究公司：華為上季內地智能手機市佔率升至42%。

●特朗普醒未？製造業佔美經濟比重降至72年最低。

●中國黃金協會：首三季黃金消費量按年跌逾9%。

●隨時引爆？內地明年逾2萬億人幣地方債到期。

●全球經貿戰：傳中方不願承諾購美巨額農產品。

●印度擬取消股息分配稅，股市重上4萬點關。

●新盤混戰：愛海頌加推5號價單，周六先到先得售112伙。

●利嘉閣：9月工廈買賣僅110宗，金融海嘯後最淡。

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