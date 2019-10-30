歐股開市升跌不一 FCA及標致謀合併飆8%

英國很大機會提前大選，歐股開市個別發展，英股富時100指數報7,302點，跌3點或0.05%；德國DAX指數報12,937點，跌0.02%；法國CAC指數報5,750點，升0.19%。

脫歐消息方面，在工黨支持下，英國首相約翰遜闖關成功，他要求英國在12月12日提前大選的法案大比數通過，法案隨即轉交上議院審議。

市場聚焦歐洲大型公司季績，銀行股方面，德意志銀行受累於重組開支，第三季稅後虧損8.32億歐元，股東應佔虧損9.42億歐元，該行股價跌1.98%。

瑞士信貸集團股價跌0.12%，該行第三季按年多賺逾1倍至8.81億瑞士法朗。

英國時裝零售商Next表示，本財年第三季實體店銷售額跌6.3%，惟網電銷售額勁升9.7%，公司股價跌2.28%。

汽車股方面，福士汽車表示首9個月收入按年增加9.6%，而稅前盈利則升至146億歐元，惟公司下調全年銷收預測，股價升2.32%。

另外，車廠快意佳士拿(FCA)稱認與競爭對手標致雪鐵龍集團進行合併談判，兩家公司股價分別飆8%及7.54%。

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